Giovani e pallanuoto. Sa muoversi lungo quest’asse, con agilità e competenza, Paolo Iacovelli, nuovo allenatore dell’Ischia Marine Club. Scelta mirata del presidente Francesco Di Iorio, che ha deciso di affidare la panchina e concedere ampia fiducia al navigato tecnico napoletano. Sull’isola verde si alza l’asticella e si sogna il salto di categoria in A2. Capitan Daniele Palermo e compagni non nascondono l’ambizioso obiettivo e salutano con favore l’arrivo del neo coach gialloblù.



«Con Paolo gettiamo le basi per un consolidamento del progetto pallanuoto a Ischia. Il prossimo campionato, sicuramente molto difficile, ci impone una scelta di qualità, per valorizzare sia il gruppo storico della promozione sia i giovani che arriveranno a settembre». Diffonde ottimismo e fiducia il patron Di Iorio. Waterpolo in Campania sulla terraferma e non solo, mondo in continua espansione, nonostante le difficoltà del momento.



Un passato da atleta al Posillipo, già in panchina in cadetteria con il Pomigliano, in A2 con Aqavion e Cesport, in A1 con l’Acquachiara. Con gli under 17 del team biancazzurro presieduto da Franco Porzio ha raggiunto le finali nazionali e con gli under 20 è arrivato alla finalissima. «Ringrazio il presidente Di Iorio, assicuro impegno e dedizione. Sono onorato di intraprendere questa nuova avventura, che sicuramente regalerà emozioni e soddisfazioni», afferma convinto Iacovelli. Si pongono le basi per ben operare e costruire una solida realtà del movimento clorato.



Infine Di Iorio ha ringraziato i dirigenti e il direttore tecnico della Prota Giurleo Asd, Enzo Palmentieri, società satellite dell’Ischia, per il rinnovo dell’accordo di collaborazione tecnico-organizzativa.





