Il pugilato non si ferma. Stop ai match di qualificazione olimpica, stop alle palestre ed agli allenamenti, non alla formazione dei tecnici. Dal prossimo 6 aprile via, in modalità e-learning, al corso di aggiornamento per i tecnici (il secondo è in programma il 20 aprile). Se da un lato la Federazione non può non consentire la regolare attività di formazione, infatti, dall’altro, in questo particolare momento, serve anche a fare gruppo intorno al mondo della boxe ed alla sua evoluzione come spiega il consigliere federale e responsabile del Comitato Esecutivo dei tecnici Biagio Zurlo. “Innanzitutto non potevano lasciare i nostri tecnici senza un regolare programma di aggiornamento – spiega Zurlo - in questa direzione tutto il settore tecnici della FPI ha pensato di trovare la soluzione per indirizzare non solo un programma di aggiornamento puro e semplice, ma anche un chiaro messaggio come va affrontato questo momento difficile attraverso il contatto umano che apre al gruppo intorno al nostro amato sport”.



I corsi di aggiornamento obbligatori in modalità e-learning, saranno a titolo gratuito e si terranno sul canale Youtube ufficiale della FPI (YouTube-FPI). L’iniziativa pensata dal presidente Vittorio Lai e dalla sua squadre, è stata immediatamente messa a punto dal Settore tecnici sportivi dall’ufficio comunicazione e dalla nostra squadra di Live Streaming – aggiunge il vice Presidente Flavio D’Ambrosi – Un lavoro veloce che ha visto tutto il comitato tecnici nazionale e l’ufficio federale preposto, organizzare queste due giornate di corsi che sono certo vedranno la grande partecipazione di tutto il panorama tecnico federale”.



Ed infatti la notizia ha subito suscitato grande interesse, con interventi autorevoli che hanno consentito di migliorare la proposta. “Ci sono state segnalate alcune criticità – continua Zurlo come quella di effettuare le lezioni in diretta streaming in giorni lavorativi. Non ci sarà nessun problema perché le lezioni saranno postate e conservate sulla piattaforma federale Youtube e quindi potranno essere seguite in tempi diversi dalla diretta. Inoltre la scheda di iscrizione sarà inviata in modalità Word per semplificare la compilazione. E’ un servizio che parte per la prima volta e quindi si potrà sempre migliorare. Voglio ringraziare per l’impegno i miei colleghi del settore sempre pronti a sostenere iniziative come queste con la loro grande professionalità e competenza”. Si parte quindi il 6 aprile (dalle 10.30 alle 12.30) con il primo aggiornamento con “La programmazione dell’allenamento in prossimità della gara: il tapering” L’argomento della seconda giornata, programmato per il 20 aprile (dalle 16.30 alle 18.30) sarà: “L’allenamento della forza generale e specifica, preparazione con l’obiettivo della gara”. “Affrontiamo questo difficile momento trovando anche l’occasione per restare insieme e confrontarci – conclude il presidente Vittorio Lai – E’ un’iniziativa di grande valore tecnico che vede impegnato tutto il nostro settore senza dimenticare che ai nostri tecnici formatori si aggiungerà anche il Prof. Renato Manno della Scuola dello Sport del CONI. Non si tratta di un esperimento, ma di un primo passo verso le nuove evoluzioni della formazione”. © RIPRODUZIONE RISERVATA