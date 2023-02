Campionato invernale in dirittura d'arrivo, domenica protagonista la Lega

Campionato Invernale di Vela d’Altura di Napoli in dirittura di arrivo, con il penultimo week-end di regate in programma. Si svolge domenica 19 febbraio la tappa organizzata dalla Lega Navale di Napoli, mentre è previsto - per il primo fine settimana di marzo - il gran finale, con le imbarcazioni impegnate sia il sabato che la domenica per gli ultimi due appuntamenti dell’edizione 22/23. La Lega Navale di Napoli mette in palio il Trofeo Lega Navale Italiana.

“Siamo sempre molto felici di partecipare al Campionato Invernale – sottolinea Alfredo Vaglieco, Presidente della Lega Navale di Napoli – Non a caso siamo stati tra i promotori del comitato di Circoli che si occupa dell’organizzazione della manifestazione. Un evento sempre molto atteso e che raccoglie grandi consensi tra gli appassionati di vela. Uno sport che rappresenta, per noi, il fulcro attorno al quale vengono organizzate molte delle attività della nostra sezione, dai corsi per adulti e bambini alle regate con una importante ricaduta sul sociale, come la Velalonga. E con il quale raccogliamo grandi soddisfazioni, grazie ai nostri atleti che dimostrano le loro qualità agonistiche in tutte le competizioni. “E’ Vela in Campania”, la festa annuale della V Zona FIV che si è svolta lunedì 13 febbraio ha visto sul podio, con l’assegnazione Il Premio Eolo 2022, tre dei nostri giovani, Ginevra Caracciolo, Antonio Persico ed Ernesto Tedeschi". Domenica, condizioni meteorologiche permettendo, si cercherà anche di recuperare la regata del Circolo Nautico di Torre del Greco, in programma per il 5 febbraio scorso e annullata a causa del maltempo.

Nelle classifiche generali del 51° Campionato Invernale di Napoli, Gaba guida la classifica generale tra gli Sportboat, Nientemale comanda nella classe ORC 0-5 mentre Sly Fox Cube è primo nella categoria Grancrociera