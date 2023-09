Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, presentazione in Sala Giunta

«Pronti a colorare le strade di Napoli». All’ombra del Vesuvio è partito il countdown. Fervono i preparativi per la terza edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la gara internazionale in programma domenica 1 ottobre, con partenza e arrivo da piazza del Plebiscito. Si ritorna a correre nella Grande Bellezza.

L’evento, in programma insieme alla Italiana Assicurazioni Neapolis Half e alla Sea Run (gara non competitiva sulla distanza di 12 km), sarà abbinato a «Napoli per Napoli», iniziativa di sensibilizzazione, educazione ambientale e cura del verde.

Per presentare le gare e le iniziative collaterali, venerdì 22 settembre (ore 12), alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, è indetta nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo la conferenza stampa. Interverranno l’assessore allo Sport e alle Pari opportunità, Emanuela Ferrante; l’assessore alla Salute e al Verde, Vincenzo Santagada; l’assessore alla Polizia Locale e alla Legalità, Antonio De Jesu; il presidente del Consiglio comunale, Vincenza Amato; i rappresentanti degli sponsor, Carlo Crocco, responsabile marketing di Italiana Assicurazioni; Ennio Cascetta, presidente Tecne Gruppo Autostrade per l’Italia; Mirko Annibale, responsabile Joma Italia.

E ancora Flavio De Martino, direttore generale Arus; Aniello Cuciniello, comandante quartier generale Marina Militare; Andrea Annunziata, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale; l’artista Lello Esposito, designer della medaglia ufficiale della maratona; Francesca Merenda, coordinatore Sport e Salute della Campania; Antonio Coppola, presidente Aci Napoli; Bruno Fabozzi, presidente comitato campano Fidal; Manuela Olivieri, presidente della fondazione Pietro Mennea.