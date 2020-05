Circolo Savoia protagonista del LIVe-Sailing Club Championship, il campionato per club organizzato dalla Lega Italiana Vela sulla piattaforma web Virtual Regatta con due i team della V Zona arrivati in finale : il Reale Yacht Club Canottieri Savoia e lo Yacht Club Capri . Ad aggiudicarsi il titolo è stata ieri la Società Nautica Pietas Julia, con il Reale Yacht Club Canottieri Savoia al secondo posto, mentre a chiudere il podio è stato il Circolo della Vela Bari. Buon quinto posto del team dello Yacht Club Capri e ben sessanta i club partecipanti che, per un mese hanno preso parte alle varie fasi di gioco, conclusosi con la finale tra otto club . In acqua agguerriti velisti reali e altrettanto bravi giocatori nel virtual si sono dati "battaglia" in dodici avvincenti prove con distacchi minimi che fino all’ultimo hanno tenute incerte le posizioni sul podio. Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ha schierato un team con "a bordo Niccolò Nordera, campione mondiale Laser 4.7, Paolo Scutellaro, pluricampione mondiale e italiano di vela, assieme a Mario Prodigo, atleta della classe Laser mentre per lo Yacht Club Capri hanno partecipato Valerio Mereghini, Giuseppe Capaldi e Vito Cormun © RIPRODUZIONE RISERVATA