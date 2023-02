Manila Esposito super a Cottbus, oro e argento in Coppa del mondo

Parla napoletano la prima tappa del Circuito della World Cup di ginnastica artistica 2023, maschile e femminile. Alla Lausitz Arena di Cottbus Manila Esposito conquista il titolo al volteggio e sfiora quello al corpo libero. L’oro arriva con la media del 13.233, davanti alla britannica Ruby Evan, argento con 13.183, e all’infinita Oksana Chusovitina. L'argento giunge solo in virtù del ricorso (accettato) della giapponese Azuki Kokufugata. Bronzo per la britannica Ruby Evan. Manila Esposito è nata a Torre Annunziata ma si è trasferita a Civitavecchia, ed infine si è trasferita all'Accademia Brixia, Cresciuta da Camilla Ugolini e Marco Massara guarda al futuro con entusiasmo.

«Dopo le qualifiche del colteggio, ovviamente, puntavamo a confermarci pure in finale, dove però, si sa, è tutta un’altra cosa – conferma a caldo Marco Campodonico, capo allenatore della nazionale a Cottbus - Manila, che è ancora alle prime esperienze, sentiva la tensione anche se non lo fa vedere. Ma poi quando ingrana non la ferma nessuno. Non era molto soddisfatta del secondo salto, questo vuol dire che una ragazza ambiziosa».

Dalle medaglie d’oro conquistate alla FIT Challenge nelle Fiandre al quinto posto ai Mondiali di Liverpool, Martina ha compiuto 16 anni in Inghilterra. Anche se è cresciuta a Civitavecchia, Manila è legatissima a Torre Annunziata. Nelle giornate libere dagli impegni sportivi corre dai suoi parenti oplontini, tra le giornate trascorse al Lido Azzurro insieme ai cugini, le passeggiate sul lungomare e la festa patronale. Attualmente si è trasferita a Brescia per allenarsi all'Accademia Brixia.