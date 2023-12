Perullo-Stanzione, No Limits d'argento a Ginnastica in Festa

Secondigliano torna a brillare a "Ginnastica in festa" la tradizionale kermesse della Federginnastica disputata nel week end a Rimini. Antonella Perullo, già Campionessa Regionale LC J2 è stata proclamata vicecampionessa Italiana LC J2, con il secondo miglior punteggio della gara, terza sul podio per due ginnaste prime a pari merito con lo stesso punteggio. Vicecampionesse italiane le atlete dell'LC Duo Junior 2, Antonella Perullo e Sabrina Stanzione. Entrambe atlte figlie della No Limits, la palestra di Secondigliano che solo da poco ha ripreso a funzionare grazie al lavoro della presidente Mariateresa Amato assieme alla Federazione di Ginnastica, con l'interessamento del Presidente Gherardo Tecchi e del Presidente Aldo Castaldo.

Atlete della No Limits, spiega il Tecnico Fabrizio Galderisi, coadiuvato per la parte artistica da Maky Palermo, presentatesi a Rimini con "meno di un mese di allenamenti sugli attrezzi, poichè siamo rientrati nella nostra palestra sita presso l'impianto comunale al Corso Secondigliano, del quale siamo stati privati da Settembre, solo il 10 Novembre.

Oltre due mesi di allenamenti svolti in altre strutture e con enormi sacrifici dovuti alle trasferte da parte dei loro genitori, dei tecnici e di queste ragazze straordinarie che hanno dimostrato in gara la bontà del nostro lavoro". Nona Sara Bianco (LE3 Senior 1), già campionessa italiana nel Campionato Italiano LD 2022 nelle parallele e nel Volteggio.

Piazzamento, su 45 ginnaste partecipanti, reduce da un lungo infortunio che l'ha vista tornare a gareggiare per la prima volta in questo Campionato Nazionale di Eccellenza dopo l'ultima competizione di Gennaio 2023 quando si laureò Campionessa Regionale nel Campionato di Eccellenza LE3. La No Limits da oltre 30 anni è luogo di creazione e realizzazione di numerose soddisfazioni agonistiche, come lo storico traguardo della Serie A raggiunta dalla squadra maschile nel 2002 grazie al lavoro del Professor Alfredo Galderisi, risultato mai raggiunto prima di allora per la ginnastica artistica nella città di Napoli, ma anche di numerosissimi progetti sociali che vengono promossi dalla presidente Mariateresa Amato per il quartiere di Secondigliano e la città di Napoli tutta.