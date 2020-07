© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le magnifiche 7. E’ la somma delle 4 virtù cardinali con le 3 teologali, scherzano nel ritiro di, dove le azzurre, da oggi, hanno iniziato la preparazione.scatenato sul mercato. Non certo vizi capitali ma innesti di valore. Ai blocchi di partenza le tartarughine del presidente, debutto infissato per sabatoUniversalità all’ombra del. Il linguaggio del calcio accomuna e unisce.invadono (pacificamente) il rettangolo verde. Imbastita una multinazionale del gol, sulla tolda di comando misterNovità tra i pali. Saluta la bionda, artefice della promozione nella massima serie con le sue parate, indossa i guanti la francese. Direttamente dal, la 32enne transalpina ha militato coned, con. Esperienza e fisicità, per blindare la porta: inè considerata tra le migliori nel suo ruolo.. Dall’isola che ha tenuto in scacco il mondo alla terraferma (e al vecchio continente). Nata ama cresciuta in(ha scelto di indossare la maglia delle), il difensore lateralesbarca aper la sua prima esperienza in. La 22enne suddita di Sua Maestà ha giocato a, poi con il, quattro anni neglialla. Infinelinea diretta. Proveniente dalagirà a centrocampo, con la licenza di spaziare. Non più neroverde ma azzurra la maglia della 20enne. Non nuova all’esperienza in serie A. Due stagioni con la(calcio a cinque), inha militato con ile ilBionda e svedese, 30enne di. Stella in patria, già bronzo agli(2013),approda nella città dicon le migliori intenzioni. Prove generali in: prima la(8 gol) e poi l’(3 reti). Esterno offensivo.Tre innesti made in Italy:Errico in versione: grinta da dispensare a centrocampo. Di casa in serie A da 5 anni: biennio a. Porta in dote 102 presenze e 13 marcature in massima serie, senza tralasciare il settennato con il, alternandosi tra A2 e B.con un tocco californiano. Fattore R, ovveroper la 23enne, che ha già battuto il: unico ko delle azzurre nella passata stagione. Farà certamente comodo una dottoressa in relazioni internazionali: a Livia previsioni geopolitiche e non solo.Bomber. Prima avventura fuori regione per. Concittadina di, alla 23enne (senza) affidato il peso dell’attacco del Napoli. In prestito dalla, con laha disputato la passata stagione: ha segnato 19 reti in B (2017/2018) e 6 in A (2018/2019). E’ intenzionata a dimostrare le sue doti realizzative.Ritiro a) fino al 27 luglio, il 28 la presentazione della squadra a Napoli.