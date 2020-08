Come back home. Il 9 luglio i saluti e l’annuncio del San Marino, il 4 agosto il colpo di scena. Chiamasi nostalgia o retromarcia, sta di fatto che Vivien Beil continuerà ad indossare la maglia del Napoli femminile anche in A. Prosegue, così, l’avventura in azzurro della centrocampista tedesca classe 1995.



Sorriso ritrovato. Secondo anno all'ombra del Vesuvio per la bionda giocatrice, già messasi in luce durante la cavalcata incontrastata verso la massima serie poi inaspettatamente interrotta. Al roster internazionale di mister Giuseppe Marino si aggiunge un altro valido elemento, che ben conosce l’ambiente e gli schemi tattici del club presieduto da Lello Carlino.



Da sabato 22 agosto servirà anche il contributo di Vivien Beil, interno di qualità e quantità con un passato nelle nazionali giovanili teutoniche (ha vinto l’Europeo under 17) e 32 presenze nelle tre stagioni precedenti con la prestigiosa Connecticut University. © RIPRODUZIONE RISERVATA