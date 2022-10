Derby bis. Dopo quello andato in scena a Cercola e conclusosi in favore di capitan Fernando Perugino e compagni (3-2), si rinnova il duello tra Napoli Futsal e Real San Giuseppe in Coppa Divisione. Si affronteranno nuovamente azzurri e gialloblu mercoledì 16 novembre per il passaggio ai quarti. Gara secca contro i ragazzi di Fausto Scarpitti. Sarà il sorteggio a decidere dove si giocherà.

«Ecocity Genzano è una squadra costruita per la serie A, con una rosa lunga e con ottime individualità». Il tecnico spagnolo David Marìn analizza il successo del turno infrasettimanale. «Nel primo tempo abbiamo controllato e siamo stati superiori, anche se non siamo stati capaci di concludere al meglio», osserva l’allenatore classe 1971. «Nella ripresa abbiamo pensato fosse finita, ma abbiamo avuto anche la pazienza necessaria ed è un successo che fa crescere», asserisce convinto l’entrenador di Madrid.

Sanno aspettare Rodolfo Fortino e soci. Fiutano la preda e azzannano l’avversario del momento. Scatti felini sul parquet, dove il Napoli Futsal comanda gioco e operazioni. Humberto Honorio detta i tempi e apre le marcature. L’universale timbra e graffia. E poi il pivot numero 20 delizia. Stesso anno di nascita del suo collega che indossa la maglia 21: 1983. Si diverte pure il laterale brasiliano Rafinha. Il paraguaiano Javier Adolfo Salas completa l’opera.

Domenica 30 ottobre al PalaJacazzi di Aversa (20.45) la sfida del Sud con Meta Catania su Sky Sport.