Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 4-4, pareggio beffa per gli azzurri

Pareggio beffa. In vantaggio di tre gol, capitan Fernando Perugino e compagni si fanno rimontare. Al PalaLavinium finisce 4-4 tra Fortitudo Pomezia e Napoli Futsal. Gli azzurri si fanno raggiungere a 43 secondi dalla sirena. Non basta la tripletta di Diego Brandao Martins Mancuso (11’40”, 19’20”, 36’30”). I padroni di casa rispondono con le doppiette di Miguel Angelo (8’50”, 36’45”) e Michal Raubo (37’, 39’17”).

«Senza sacrificio non può esserci vittoria». E’ lo striscione in bella mostra nell’impianto capitolino. Di destro, con un delicato tocco sotto, Vinicius Duarte porta in vantaggio la squadra di Fulvio Colini (3’45”), su assist del paraguaiano Javier Adolfo Salas. Primo marcatore stagionale e dell’incontro il numero 28. Il portiere Jurij Bellobuono subito viene chiamato in causa da Raubo. Botta e risposta sul parquet tra Miguel Angelo e Mancuso (1-2). Protesta il tecnico Alessandro Nuccorini. Spreca il possibile allungo Gennaro Galletto, vengono ammoniti Pesk e Angelo. Fischia il pubblico, rumoreggia la panchina laziale, che chiede il secondo cartellino giallo per il numero 99 azzurro. L’ex di turno Paolo Cesaroni salva sul tentativo di Massimo De Luca. Il primo tempo termina 1-3 in favore degli ospiti. Miguel Angelo colpisce la traversa prima dell’intervallo.

Nella ripresa Alano Dudu viene schierato come portiere di movimento. Il Pomezia attacca e il Napoli segna su errore della Fortitudo in fase di impostazione: ne approfitta Mancuso. Veemente la reazione dei padroni di casa. Al suo debutto sulla panchina napoletana, in maglietta bianca e pantaloncini neri, Colini viene ammonito per proteste. Il distacco viene azzerato, la distanza colmata. Il Napoli si fa acciuffare nel finale e mastica amaro. Il Pomezia esce alla distanza, agguantando un incredibile pareggio.