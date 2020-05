Francesco Maria Maglione ha stabilito il nuovo record mondiale sulla distanza di 100m nella categoria PR1 19-29. Un risultato che premia il grande impegno e la volontà indomita di un atleta che nel giro di qualche anno è diventato un punto di riferimento umano, motivazionale, di buone prassi, di amicizia, di consapevolezza, di studio, di confronto nella comunità dei canottieri del Circolo Ilva Bagnoli e della Campania. Mai domo ha saputo lottare contro se stesso ponendosi, con l’aiuto dei tecnici Bellucci e Perna, obiettivi sempre nuovi e sani stimoli emotivi che lo proiettano con fiducia in un prossimo futuro vista la sua giovane età.«Questo record è importante per il momento in cui arriva, un momento in cui siamo giustamente rimasti a casa per diverso tempo ricercando tutti i giorni una difficile motivazione per continuare ad allenarsi ed è la dimostrazione che anche nei momenti di difficoltà c'è sempre la possibilità di mettersi alla prova e fare bene come la mia esperienza di vita mi ha ripetutamente dimostrato». Ricordati il presidente Vittorio Attanasio e ai soci del Circolo Ilva che hanno sempre creduto nella sua carica di energia fisica e di relazione del ragazzo. «Grazie anche alla Federazione Italiana Canottaggio - sottolinea il tecnico Mimmo Perna - che ha voluto insignire lo Storico sodalizio sempre impegnato nel sociale indicandolo come uno dei Poli della disabilità del sud Italia, dotandolo con il progetto #R4Ever di attrezzature che sono state parte del successo di Francesco cui tutti, felici e orgogliosi plaudono». Ultimo aggiornamento: 12:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA