Da palazzo Donn'Anna al cicolo Posillipo. Torna la tradizione post pandemia con l'appuntamento del "Miglio di Posillipo", Settanta partecipanti per la manifestazione in acque libere che, oltre celebrare il piccolo mare dinanzia al circolo rossoverde, è un tradizionale cimento invernale per un giorno di sport ed amicizia. Protagonisti il consigliere al Nuoto e Triathlon del circolo Posillipo Antonella D'Avino e il delegato al nuoto Master Massimo Vallone con il Patrocinio di Endas, in Rappresentanza ufficiale di Carlo Ferraioli.

In una cornice, a dir poco mozzafiato, i nuotatori provenienti da varie località della Campania e del Lazio,con diverse realtà del Nuoto Agonistico, si sono fronteggiati nella distanza dei 600 metri, gara non Competitiva, e del Miglio Marino. Per la prima volta Nuotatori Agonisti, Master, Triathlon, Propaganda e Amatori, hanno nuotato insieme e hanno gareggiato insieme, per la salvaguardia del mare posillipino. Tra le società partecipanti Aniene Roma, Peppe Lamberti, Nantes Vomero, Sorrento Infinity, Ads Quadrifoglio, CC Napoli, Cs Portici, Pompei Swim. (foto Russo)