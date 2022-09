Settebello Napoli Futsal. Si specchia e si rivede fantastico. Sulle qualità del gruppo, sulla validità del progetto, sulla professionalità dell’allenatore scelto dal presidente Serafino Perugino per vincere lo scudetto, non ci sono dubbi di sorta. Magnifico davvero il debutto a Cercola tra le mura amiche, in una cornice che ha saputo apprezzare l’eleganza e la tecnica, la qualità e la compattezza degli azzurri. E se queste appaiono le premesse della stagione appena cominciata, allora è lecito sognare all’ombra del Vesuvio.

Buona la prima. «Dall’inizio il Pistoia ha mostrato sul parquet un atteggiamento molto aggressivo con una difesa intensa. Ci siamo adattati ai ritmi dei toscani», spiega il tecnico spagnolo David Marin, soddisfatto della prova dei suoi e non soltanto per il largo risultato conseguito (7-1). «Siamo sempre stati concreti anche con tre gol di scarto», rivendica orgoglioso il coach di Madrid, che formula i complimenti a capitan Fernando Perugino e compagni. «Bravissimi i miei giocatori a non abbassare mai l’intensità».

Napoli camaleontico. Strategia variabile e risultato mai in discussione. Neanche durante gli interminabili 13 minuti con il power play avversario. «Con il portiere di movimento è stata un’altra partita, siamo stati costantemente in guardia e abbiamo retto l'urto», asserisce convinto Marin. E infatti Marcio Ganho, protagonista di giornata insieme a super Rodolfo Fortino, autore di un poker pesante, ha subìto una sola rete, coperto da una selva di uomini, non avendo la possibilità di vedere la traiettoria della sfera.

Prossima sfida con il Ciampino Aniene in trasferta sabato 1° ottobre (ore 15). Reduce dalla sconfitta con l’Olimpus Roma (5-3) la compagine guidata da David Ceppi.