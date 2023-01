Napoli Futsal, ecco il finlandese Juha-Matti Savolainen

Dalla Finlandia all’ombra del Vesuvio. L’infortunio occorso a Marcio Ganho ha costretto il club presieduto da Serafino Perugino ad intervenire prontamente sul mercato. E’ stato individuato in Juha-Matti Savolainen il sostituto del 24enne portiere brasiliano. Tra i migliori d’Europa nel suo ruolo, l’estremo difensore classe 1991 è il titolare della nazionale finlandese, già in luce contro l’Italfutsal nella gara di qualificazione ai Mondiali lituani, finita 2-2. Ex Mantova, Crnica e Dynamo Kampuksen, ha affrontato la Feldi Eboli in occasione della Uefa Futsal Champions League.

«L’infortunio di Ganho ci ha portato inevitabilmente a fare una scelta per tenere alto il livello del gruppo e continuare a perseguire i nostri obiettivi», spiega soddisfatto il club manager Pietro Foderini. «Lorenzo Pietrangelo rappresenta un portiere dalle enormi qualità e siamo convinti che sarà all’altezza delle aspettative nel girone di ritorno, ma il tecnico David Marìn deve avere la possibilità di un’alternativa con un profilo di esperienza internazionale e di pari livello», prosegue Foderini. «Siamo convinti che in questo momento della stagione fosse necessario dare un segnale a tutti, che la società non lascia nulla al caso. Savolainen ci darà una grande mano, in attesa del ritorno di Marcio Ganho», conclude il club manager del Napoli.

In azzurro a titolo definitivo. «Non vedo l’ora di cominciare», dice la new entry. «Tornare in Italia e farlo con una squadra al primo posto in classifica mi dà grandissimi stimoli», asserisce l’ultimo colpo di mercato in casa Napoli. «Ci sono campioni con i quali sarà un piacere giocare», osserva l’atleta nordeuropeo. «Questa esperienza col Napoli mi entusiasma, sono pronto a dare il massimo», assicura convinto Savolainen.