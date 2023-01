Napoli Futsal-Ciampino Aniene, per ritrovare la vittoria a Cercola

Sonni (relativamente) tranquilli. Alle spalle del Napoli Futsal ci sono quattro squadre appaiate (31). L’Olimpus Roma sconterà tre punti di penalizzazione come disposto dalla sezione disciplinare del Tribunale federale nazionale. Came Dosson, Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli chiudono il quartetto di testa. Alla vigilia della sfida contro Ciampino Aniene tra le mura amiche (ore 20.30), capitan Fernando Perugino e compagni hanno un solo pensiero: tornare a vincere.

«La stagione è lunga. Sappiamo che è un momento complicato», spiega Rodolfo Fortino. «Difficile dar seguito alla striscia positiva», ammette il numero 20 azzurro. «Dobbiamo stare tranquilli e continuare a lavorare per tornare a disputare buone prestazioni», prosegue il classe 1983. «Abbiamo vinto diverse partite senza alcuni giocatori e questo dimostra la forza del gruppo. Siamo ancora più forti quando siamo tutti a disposizione del tecnico David Marìn», rileva l’autentico trascinatore del Napoli Futsal.

Pivot plurititolato. «Non gioco per fare solo gol. Contribuisco a far vincere la squadra, dare profondità alla manovra e aiutare i compagni», asserisce Fortino. «Non ho segnato tanto nelle ultime partite, però mi sto preparando a far tornare il Fortino di inizio stagione. E tornerà il sereno in casa Napoli», assicura convinto il campione senza tempo.

«Dobbiamo capire che in questo campionato non ci sono partite facili. Domani sarà un’altra battaglia e il Napoli deve scendere in campo per giocare bene e ritrovare quel calore tipico del nostro ambiente». Il club presieduto da Serafino Perugino intende ripartire da Cercola. «Abbiamo perso nell’ultimo confronto interno e quindi dobbiamo regalare una gioia ai nostri tifosi, che ci sostengono sempre», conclude Robocop.

Ritrovare il passo. «Dobbiamo essere calmi per trovare di nuovo il nostro livello di gioco», afferma l’allenatore spagnolo. «Ci siamo allenati bene durante la settimana, ma dobbiamo dimostrarlo in partita», dice il classe 1971. «Il calendario inizia a diventare importante: Ciampino Aniene in campionato e Pistoia in Coppa Italia», chiosa Marìn.