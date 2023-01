Napoli Futsal-Ciampino Aniene 4-4, altro pareggio per la capolista

Da rivedere. Alla ricerca del bandolo della matassa, toccherà a David Marìn dipanare dubbi e fugare incertezze. Il Napoli Futsal non va oltre il 4-4 con il Ciampino Aniene a Cercola. Capitan Fernando Perugino e compagni non riescono a trovare il successo interno. Tre volte in vantaggio, gli azzurri si fanno rimontare.

Portuga sigla lo 0-1 per gli ospiti (4’59”). I due assist vincenti di Rodolfo Fortino consentono a Massimo De Luca (sinistro sotto la traversa) e a Cristian Borruto (una fucilata al suo esordio) di sovvertire il punteggio (2-1). A 15 secondi dal termine del primo tempo Lucas Exequiel Diaz arpiona il 2-2 in transizione.

Spinge il piede sull’acceleratore il Napoli nella ripresa. La traversa di Robocop e il tentativo di Felipe Mancha precedono il gol di Attilio Arillo (3-2 al 21’39”). Immediata la replica di Gabriel Pina: 3-3 (22’03”). Alza il ritmo la capolista e Massimo De Luca non perdona: doppietta e 4-3 (28’36”). Rovina l’anticipo del venerdì sera l’autogol di uno sfortunato Arillo in scivolata (4-4 al 36’51”). Tenta l’assalto finale il club presieduto da Serafino Perugino con il power play: incombenza affidata allo scugnizzo di Pianura. Mattia Mazzaglia si supera e Rafinha non aggancia. Si salva il Ciampino Aniene.

Testa ora all’impegno di Coppa Italia martedì 24 gennaio (ore 19) contro il Pistoia tra le mura amiche.