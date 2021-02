Gli ultimi erano stati Valentino Gallo e Vincenzo Renzuto Iodice. Dopo tre anni un giocatore del Posillipo torna nella Nazionale di pallanuoto. Il diciassettenne portiere Roberto Spinelli, rivelazione del campionato, è stato convocato dal commissario tecnico dell'Italia campione del mondo Sandro Campagna per il torneo Freccia Rossa Cup, in programma nella piscina federale di Ostia dall'8 al 13 febbraio e per il successivo collegiale che terminerà il 14. Spinelli è campione d'Europa under 17.

Ultimo aggiornamento: 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA