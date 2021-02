Nel giorno del suo 35esimo compleanno Aleksandar Ivovic festeggia nel migliore dei modi: tripletta e vittoria. Dopo il pass staccato per le Olimpiadi di Tokyo, il difensore montenegrino giganteggia anche a Punta Sant’Anna, dove l'inaffondabile Recco dilaga 21-4 sul Posillipo (parziali di 3-0, 3-2, 7-0, 8-2). I galacticos di Gabi Hernandez si riconfermano imbattibili e a farne le spese sono i rossoverdi di Roberto Brancaccio.

La freccia azzurra Francesco Di Fulvio (nella foto di Giorgio Scarfì) ne mette a segno quattro, mentre il campione del mondo Alessandro Velotto si ferma a quota tre, come gli attaccanti mancini Dusan Mandic e Gonzalo Echenique. L’ex di turno Tommaso Negri subentra al croato Marko Bijac nella terza frazione e affronta per la prima volta da avversario i posillipini, privi di Gianpiero Di Martire, a Napoli per improcrastinabili impegni universitari.

Prossimo turno per capitan Paride Saccoia e compagni sabato 13 marzo alla piscina Scandone contro Trieste.

