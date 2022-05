Atto finale. La regular season volge definitivamente al termine. Trasferta veneta per il Napoli Futsal, che affronterà nella 30esima giornata Syn Bios Petrarca. A Padova scontro diretto tra i ragazzi di Luca Giampaolo e gli azzurri: in palio il terzo posto in classifica. «Proviamo a chiudere nel migliore dei modi, sarà una bella sfida contro una squadra forte, che è candidata a giocarsi tutte le proprie carte fino alla fine», spiega in conferenza stampa il tecnico Piero Basile. Mancheranno lo sloveno Nejc Hozjan e il brasiliano Fernandinho.

Doppio spostamento. L’ultimo turno di campionato è stato posticipato per i casi di positività riscontrati nella Feldi Eboli, l’inizio dei playoff scala necessariamente di conseguenza. La Divisione Calcio a 5 ha comunicato ufficialmente l’andata e il ritorno dei quarti, fissati a sabato 28 maggio e a mercoledì 1 giugno. «Lo slittamento delle date post season permette di concentrarsi maggiormente per l’appuntamento di domani pomeriggio (ore 18), visto che non si scende in campo martedì 24 maggio. Avremo una settimana per preparare al meglio l’impegno tanto atteso», spiega il tecnico pugliese.

Patavini a quota 54 punti, alle spalle dell’Italservice Pesaro (62) e dell’Olimpus Roma (57), con un margine di +2 sul club presieduto da Serafino Perugino. «L’unico piccolo rimpianto può essere l’inizio di stagione non particolarmente brillante, ma sapevamo sarebbe stato difficile, perché il gruppo era nuovo», ammette l’allenatore di Martina Franca, che ricorda. «Poi abbiamo fatto 16 risultati utili di fila e successivamente ci può stare un momento di appannamento. L’importante sarà la condizione fisica e mentale nello step fondamentale che ci attende», auspica Basile. «Cercheremo di vincere e ottenere il terzo posto», conclude il coach pugliese, che si affida a Luis Felipe Naibo Turmena.

«Sono felicissimo per il traguardo raggiunto», dice il numero 17, che ha staccato il traguardo delle 100 reti in maglia azzurra. «Da quando sono arrivato a Napoli, sapevo che l’obiettivo sarebbe stato la A ed esserci è meraviglioso», rivendica orgoglioso il classe 1991. «I ricordi sono tanti, i gol nelle gare decisive molteplici, come nel derby con il Real San Giuseppe e la tripletta con il Polistena». Certo di dare il suo contributo sul parquet, Turmena carica i suoi compagni. «Testa al prossimo impegno. Siamo preparati e convinti dei nostri mezzi. Spero di riuscire ad aiutare i ragazzi con qualche altra realizzazione». Difficile che il brasiliano possa smarrire il fiuto del gol.