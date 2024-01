Napoli Futsal-Italservice Pesaro 4-1, azzurri secondi in classifica

Due facce della stessa medaglia. Delude il Napoli di Walter Mazzarri contro il Torino (3-0), sorprende il Napoli Futsal di Fulvio Colini, che rifila un poker alla sua ex squadra, ovvero l’Italservice Pesaro (4-1). Capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni chiudono il girone d’andata al nono posto (28 punti). I campioni d’Italia in carica danno non pochi dispiaceri alla tifoseria e alla città. Provano a risollevare il morale capitan Fernando Perugino e soci, che iniziano il 2024 nel migliore dei modi. Sfatano il tabù Aversa, conseguono la prima vittoria stagionale al PalaJacazzi e arpionano il secondo posto in classifica (27) alle spalle della capolista Olimpus Roma (37).

Apre le marcature Tommaso Colletta (17’36”), artefice del secondo gol consecutivo in casa dopo quello ai danni dell’Active Network, poi vanno a segno il paraguaiano Javier Adolfo Salas (31’42”), il brasiliano Diego Mancuso realizza una doppietta (32’29” e 34’11”), infine la segnatura di Mohabz (39’05”). Mvp dell’incontro il portiere Jurij Bellobuono, protagonista di una prestazione maiuscola.

Spettacolo su Sky Sport. Nonostante le assenze di Marco Ercolessi, Andrea De Gennaro, Pesk e Vinicius Duarte, i padroni di casa conquistano l’intera posta in palio. Buona parte del successo è da ascrivere all’estremo difensore partenopeo, sempre determinante con i suoi interventi. Colletta porta in vantaggio gli azzurri. La suolata del numero 17 serve a superare Davide Putano.

Cuore e grinta. Nella ripresa rimedia un doppio giallo Colletta (30’20”), espulsione diretta per Murilo Schiochet, che commette fallo sull’argentino Cristian Borruto (30’51”). Salas e Mancuso allungano il divario. Il Pesaro di Fausto Scarpitti schiera Matheus Dener come portiere di movimento. A porta vuota Mancuso sigla la doppietta personale. A 55 secondi dalla sirena arriva la firma di Mohabz.