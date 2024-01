Sporting Sala Consilina, preso Emerson Mendez Salas

Lo Sporting Sala Consilina piazza un altro innesto e ingaggia Emerson Mendez Salas, laterale paraguaiano che si lega ai colori gialloverdi fino al 30 giugno 2024. Si tratta del fratello di Juan Adrian Salas, giunto la scorsa estate a Sala Consilina e rientrato da poco da un infortunio.

Emerson Mendez è il più piccolo dei quattro fratelli paraguaiani e, a soli 21 anni, si è già distinto in patria con il Cerro Porteño guadagnandosi un posto fisso nella Nazionale Albirroja.

Classe 2002, piede mancino di grande qualità, Salas è capace di coprire indifferentemente ruoli difensivi e offensivi sulla corsia. Qualche anno fa dichiarò che il suo sogno era quello di giocare in Italia insieme ai suoi fratelli e oggi, quel sogno, lo ha finalmente realizzato.

Queste le prime parole del più piccolo dei Salas, rilasciate al profilo social del club dei presidenti Detta: «Sono molto contento di questa opportunità, ritrovo anzitutto mio fratello maggiore e giocare insieme sarà come tornare bambini. Ringrazio la società per questa grande possibilità, darò il mio contributo per raggiungere tutti gli obiettivi ancora in corso.

Esordio? Spero di poter mostrare presto le mie potenzialità, insieme al tecnico ed al preparatore sono già al lavoro perchè questo avvenga quanto prima possibile».