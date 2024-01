Napoli Futsal-Italservice Pesaro su Sky Sport

Domenica sul parquet. Capitan Fernando Perugino e compagni ripartono tra le mura amiche. E il primo match del nuovo anno sarà trasmesso su Sky Sport (canale 202). Pronto a sfatare il tabù Aversa, il Napoli Futsal affronta l’Italservice Pesaro al PalaJacazzi (ore 18.15) nella 15esima giornata di Serie A.

Ultima di andata. Gli azzurri hanno chiuso il 2023 con una vittoria in trasferta contro la Came Treviso (0-3). I ragazzi di Fulvio Colini, ex di turno come il paraguaiano Javier Adolfo Salas, gli argentini Cristian Borruto e Bolo, il brasiliano Diego Mancuso e il mancino partenopeo Massimo De Luca, desiderano partire con il piede giusto. «Cercheremo di trovare una continuità che ci sfugge. Chiudere nel migliore dei modi il girone di andata e iniziare bene il 2024 è il nostro obiettivo», spiega alla vigilia lo Special One.

Glorioso passato. «Posso solo ringraziare il Pesaro per i cinque anni trascorsi insieme, abbiamo raggiunto traguardi importanti», rivendica fiero Colini. «Ringrazierò sempre la famiglia Pizza, ma domani saranno avversari.

Daremo il massimo e vogliamo regalare una gioia ai nostri tifosi», avverte fiducioso il plurititolato tecnico.

Giro di boa. «Bolo è una garanzia, un giocatore che tutti conoscono, un metronomo: assicura un alto rendimento. Jurij Bellobuono ha avuto degli alti e bassi, ma il suo valore è enorme e lo ha dimostrato», osserva l’esperto allenatore.

Griglia. «Sarà importante vincere anche per conseguire il miglior piazzamento in vista delle Final Eght di Coppa Italia: più in alto chiuderemo il girone di andata e, teoricamente, saremmo poi maggiormente avvantaggiati negli accoppiamenti», auspica Colini.

Avversari. I marchigiani allenati da Fausto Scarpitti sono attualmente all’ottavo posto in una classifica cortissima, a due punti dalla compagine partenopea, come del resto i padroni di casa distano dal secondo posto. «Domani sarà una gara importante, dobbiamo fare punti e abbiamo l’obbligo e il dovere di regalare una vittoria ai nostri tifosi», argomenta Gennaro Galleto. «Contro il Viterbo siamo entrati in campo disattenti, per le altre gare casalinghe, invece, siamo stati anche sfortunati. Dobbiamo cercare di guardare avanti e mai indietro», suggerisce il classe 1993.

Percorso. «Siamo soddisfatti di quanto fatto finora, tuttavia, c’è un pizzico di rammarico», riferisce l’ex giocatore del Real San Giuseppe.

Futuro. «Ho iniziato la stagione con un problema fisico che mi ha tormentato, la società mi ha messo a disposizione le migliori cure, ora sto bene e voglio dimostrare il mio valore», conclude Galletto.