Figli di Granara e Gaia Falco, doppio bronzo agli Assoluti di Vela

Duecento barche, trecento atleti in gara, quattro giorni di regate con condizioni di vento impegnative nei primi giorni e con vento leggerissimo nel finale. Conclusi ad Ancona i Campionati italiani classi olimpiche, evento che ha assegnato nove titoli italiani nelle discipline olimpiche della vela, altrettanti campioni italiani Under 21 e Under 23, oltre ai titoli per le classi non olimpiche presenti: ILCA 6 maschile, 470 maschile e le Para Sailing 2.4 mR e Hansa 303 singoli e doppi.

Assegnato anche il Trofeo Carlo Rolandi, intitolato all’indimenticato Presidente Onorario FIV e destinato alla classifica per Società affiliate, è stato vinto dal Gruppo Vela della Guardia di Finanza (Fiamme Gialle), davanti al Gruppo Sportivo Marina Militare e al Circolo Surf Torbole.

A consegnarlo Adele Rolandi, figlia di Carlo che con il fratello Gigi hanno fortemente voluto un premio dedicato al padre per conservare la memoria di un atleta,dirigente, ufficiale di regata che ha dedicato la propria vita al mondo velico italiano e non solo.

Nutrita partecipazione di atleti e circoli della V ZONA: «Undici atleti in sette classi in rappresentanza di sette circoli differenti sono un segnale importante per l’attività velica campana», le parole del presidente di Zona Francesco Lo Schiavo.

Una presenza premiata dal podio nella classe olimpica 49er con Federico e Riccardo Figlia di Granara terzi assoluti e secondi U23 e nel kiteboarding femminile con Gaia Falco terza classificata, tutti del Circolo del Remo e della Vela Italia.

Per Federico e Riccardo Figlia di Granara è stato il secondo CICO dopo Gaeta 2022 ed ancora un importante terzo posto nella classifica generale ed un secondo nella categoria u23. «È stato un anno impegnativo in una classe olimpica di alto livello tecnico, in cui rimanere nelle posizioni di vertice richiede impegno continuo e massima concentrazione; tra poco più di un mese parteciperemo al campionato europeo in Portogallo e come sempre ringraziamo il Circolo del Remo e della Vela Italia per il fondamentale supporto e a tutte le persone che contribuiscono al nostro sogno olimpico con, un consiglio, una parola, una pacca sulla spalla… grazie mille, cercheremo di ripagare la vostra fiducia» le parole dei due fratelli napoletani.