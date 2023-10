La doppietta d'oro di Maria Varricchio ai Campionati italiani

Doppietta d’oro. Precisione e freddezza. Equilibrio e passione. Maria Varricchio splende ai Campionati italiani 2023. L’atleta beneventana si prende il titolo nella pistola ad aria compressa 10 metri seniores e nella pistola sportiva. A Milano brilla il talento incontrastato della classe 1999, che eguaglia il record italiano di finale con il punteggio di 31.

«Non mi aspettavo queste vittorie, perchè vengo da un periodo molto lungo e stancante con gli impegni internazionali», racconta soddisfatta la campionessa delle Fiamme Oro. «Una volta in gara ho solo cercato di dare tutta me stessa per raggiungere questo obiettivo. Sicuramente la testa mi ha aiutato molto a reagire nei momenti di difficoltà, anche quando il fisico era stanco», ammette la 24enne campana, reduce dalla medaglia di bronzo in coppia con Paolo Monna nel mixed team di pistola a 10 metri alla World Cup di Rio de Janeiro.

«Nella disciplina a fuoco una gara molto difficile, perchè nella prima parte ho sparato male e questo mi ha parecchio scoraggiato, poi però con l’aiuto di tutte le persone che mi incoraggiavano e con la mia grinta sono riuscita a qualificarmi in finale. Una volta lì volevo a tutti i costi vincere per concludere al meglio questa stagione, che devo dire per me molto positiva anche a livello internazionale», assicura entusiasta Maria, che ha riconfermato il titolo dello scorso anno.

«Voglio ringraziare il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, lo staff della Nazionale per il percorso di crescita che mi stanno permettendo di fare, il poligono di Como e di Benevento, dove mi alleno. E poi la dedica è per la mia famiglia e il mio fidanzato Ernesto», afferma orgogliosa Varricchio, già bronzo alle Universiadi 2019 insieme al napoletano Dario Di Martino.

Direzione Parigi 2024. «Sicuramente è questo l’obiettivo e ogni gara è fatta con la mente e il desiderio di raggiungere le Olimpiadi in Francia. Ora un po’ di riposo e poi si ricomincia la preparazione per la prossima stagione, che è la più importante», conclude fiduciosa Maria Varricchio dalla mira infallibile (nelle foto di Marco Massetti).