Vincenzo Scarpetta debutta nel campionato GT3

Compirà 18 anni il prossimo 25 luglio il primo pilota ufficializzato dal Team Nova Race per il Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, che prenderà il via dal 3 al 5 maggio al Misano World Circuit. Si tratta del porticese Vincenzo Scarpetta, campione in carica GT Cup AM Sprint, che debutta nella classe GT3 salendo su una delle due Honda NSX GT3 Evo impiegate dalla compagine varesina nella serie Sprint, così come anticipato oggi dal Team Manager della squadra, Christian Pescatori:

«Sono molto lieto di confermare che per tutta la stagione del GT3 Sprint avremo nel nostro team Vincenzo Scarpetta. Si tratta di un pilota che aveva fatto bene nella sua carriera in kart e che passato all’automobilismo a ruote coperte si è fatto subito notare. Siamo stati anche privilegiati nel poterne cogliere il potenziale perché ha affrontato in modo vincente il Campionato GT Cup che condivide paddock e calendario italiano con la nostra attività maggiore nel GT3 e quindi è stato facile vederlo all’opera.

Ci piacerebbe anche vederlo in pista in altri ambiti, ma per il momento facciamo un passo alla volta e iniziamo dalla certezza di averlo nella serie Sprint».

Una carriera automobilistica davvero brillante per il 17enne pilota di Portici che in due stagioni, dopo l’esodio nel karting nel 2015, è riuscito ad approdare alla classe maggiore della serie tricolore dopo essersi aggiudicato nella scorsa stagione il titolo GT Cup AM Sprint, grazie a tre vittorie e due secondi posti nelle otto gare disputate.

Scarpetta affiancherà l’impegno in pista con quella di studente al penultimo anno delle Scuole Medie Superiori, ma è ottimista per la stagione che sta per aprirsi: «Anzitutto sono davvero molto soddisfatto di essere ancora nel Gran Turismo Italiano e soprattutto per la prima volta in GT3 grazie al sostegno che avrò da Nova Race, dopo aver vinto nella GT Cup. Per me è già un grande successo potermi misurare ad alto livello con i professionisti di questa categoria che rappresenta il massimo che il GT propone e sarebbe davvero bello poter trovare spazio tra loro in modo stabile ottenendo buoni risultati».