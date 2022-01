Brindisi-Gevi Napoli, tutto in una notte: chi vince si qualifica per le Final Eight

In 40' la Gevi (nella foto Jason Rich) si gioca un super obiettivo come le Final Eight di Coppa Italia. Quando sembravano già in tasca, le finali si sono allontanate dopo le 3 sconfitte in fila che hanno ricacciato indietro in classifica gli azzurri e ora tutto è legato a questa gara secca contro i brindisini di domani sera alle 20 al Palapentassuglia. I pugliesi pure si giocano lo stesso obiettivo essendo entrambe a 14 punti. Mors tua, vita mea. E' l'ultima gara del girone d’andata per la Gevi Napoli che dopo le sconfitte subite con Trento, Venezia e Fortitudo, è attesa dunque ad un banco di prova importante contro una delle squadre che, nelle ultime stagioni, è stata tra le grandi protagoniste del campionato. I napoletani hanno dalla loro un Parks carico a mille dopo la performance dei record di domenica scorsa, e coach Sacripanti gasato dall'aver vinto il titolo di miglior allenatore a metà stagione decretato dal team basket di Eurosport, network che trasmette tutte le gare della serie A.

La formazione pugliese è reduce da due sconfitte consecutive con Pesaro e l’ultima in casa della Germani Brescia, due risultati che risentono del fatto che anche la squadra di Vitucci è stata colpita da Covid in modo piuttosto serio. La società azzurra comunica che il tampone eseguito da Andrea Zerini, trascorso il periodo indicato dalla ASL Napoli 1 Centro, ha dato esito negativo. Pertanto coach Sacripanti potrà contare sull'apporto di Zerini in vista della trasferta di Brindisi. Per quanto riguarda Velicka, che domenica scorsa contro la Fortitudo Bologna non è stato impiegato per un'infezione alle vie respiratorie, la sua partecipazione alla sfida contro Brindisi sarà decisa solo nell'immediata vigilia della partita verificate le sue condizioni cliniche.

Andrea Zerini è l’unico ex della gara. Il club comunica che al termine della partita con l’Happy Casa Brindisi, tornerà regolarmente a rilasciare dichiarazioni a tutti gli organi di stampa.