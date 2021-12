Gevi, feste senza allenamento: «Ma auguri ai nostri splendidi tifosi»

Tutti fermi fino al 27 in casa Gevi Napoli. Il Covid ha fermato i lavori, quarantena di gruppo e poi nuovi tamponi in vista c'è il match del 2 gennaio in casa contro la Fortitudo Bologna che pure ha casi di Covid. Il match al momento è confermato ma dipende da come evolveranno le cose. «Siamo stati bravissimi per tutta la scorsa stagione a non prendere il Covid, una grande attenzione e disciplina da parte di tutti - spiega coach Pino Sacripanti a Radio Kiss - Ora purtroppo ci siamo finiti dentro anche noi. Ma speriamo di uscirne al più presto. Certo il Covid può falsare il campionato, Milano ha perso controTrieste con una rosa che pochi giorni dopo aveva 10 positivi. Trieste ha fatto una grande partita ma è ovvio che i milanesi non erano al meglio. Noi stessi senza Rich abbiamo pagato un dazio pesante. La squadra è entrata in campo con un senso di scampato pericolo per i tanti tamponi fatti fino a poche ore prima e forse era meno cattiva agonisticamente del solito. E quel gap iniziale non lo abbiamo più recuperato. Per il Natale auguro a tutti i tifosi del basket e a tutti gli appassionati tantissimi auguri e li ringrazio per la loro vicinanza alla squadra».