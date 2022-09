Jacorey Williams e Zanotti non bastano: la Gevi ko nel test con Brindisi (84-71)

Secondo stop (84-71), ma stavolta contro una squadra di rango come Brindisi, per la Gevi Napoli. La squadra azzurra nel test a Campobasso si è presentata con un americano in più, Stewart, rispetto al match con Latina e nella prima parte della gara ha giocato alla pari con i brindisini (22-20). Nel secondo quarto un break pesante (44-29, ovvero 22-7) sembrava aver incanalato la partita ma la squadra di Pancotto con un ottimo JaCorey Williams (nella foto) è riuscita a tornare sotto, fino a -2 (69-67), prima di cedere nel finale. A parte Williams, si è confermato Zanotti, pur condizionato dai falli, mentre in ritardo sono parsi ancora Zerini e Johnson. Prossimo impegno sarà il Memorial Pentassuglia che si terrà il 9-10 e 11 settembre a Brindisi dove si vedrà all'opera anche Howard.

HAPPY CASA BRINDISI: Etou 13, Burnell 8, Reed 6, Bowman 12, Vitucci, Mascolo 9, Bocevski, Mezzanotte 6, Riismaa 2, Bayehe 3, Perkins 11, Dixon 14. All.: Vitucci.

GEVI NAPOLI: Zerini, Michineau 8, Johnson 6, Matera, Dellosto 5, Bamba, Uglietti 7, Williams 21, Stewart 9, Zanotti 15, Sinagra, Stentardo. All.: Pancotto.