Grave lutto in casa Napoli Basket alla vigilia della gara contro Ravenna in programma domani alle 18. E' scomparso il papà del coach azzurro, Pino Sacripanti. Il genitore del tecnico era gia ricoverato in ospedale e si è aggravato negli ultimi giorni. La presenza dell'allenatore per domani è natrualmente in dubbio. Nel caso sarebbe sostituito in panchina dagli assistent Cavaliere e Troiano. Questo il comunicato della società: "La Gevi Napoli Basket, a nome del presidente Federico Grassi, dell’ad Alfredo Amoroso, del socio Francesco Tavassi e del general manager Antonio Mirenghi, nonché dello staff tecnico, dirigenziale e di tutti gli atleti, esprime profondo cordoglio e vicinanza al coach Sacripanti per la scomparsa del caro padre". A Pino Sacripanti anche le condoglianze del Mattino.

