Gates ci ripensa e torna in Nba: Gevi Napoli torna sul mercato

È già addio tra Kaiser Gates e la Gevi Napoli Basket. L'ala grande amerciana è il primo straniero di questa stagione a saltare già nel precampionato. Il 26enne che aveva firmato nei giorni scorsi per il club napoletano come ultimo inserimento del mercato, ci ha ripensato. Niente più Italia e Napoli nel suo futuro, ma il tentativo di avere un contrato con i Nets. Dunque tramontato l'approdo in Italia con la convinzione di un invito al training camp.

La Gevi, che può annullare il visto, con il ds Bolognesi è già sul mercato per cercare un sostituto di Gates.