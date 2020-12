Vittoria in scioltezza per la Gevi Napoli (79-59) che ha disposto senza troppi problemi di Cento, che nonostante fosse senza i due americani, l'ex Sherrod e Cotton, contagiati dal Covid, è stata capace di resta in scia ai partenopei fino a metà dell'ultimo quarto, quando poi il distacco è passato dai 10 ai 20 punti. Primo quarto con Napoli che sale subito sul 9-0, prima di subire un controbreak (9-7). La partita procede con questo trend, gli azzurri cercano di sbarazzarsi subito dell'avversaria tentando di staccarsi in modo perentorio, ma gli emiliani resistono giocandouna pallacanestro molto pulita e lineare, con buone soluzioni. Così il match vede gli azzurri a condurre senza patemi e gli ospiti che reggono molto bene l'urto. A metà gara è 42-32. Terzo quarto sulla stessa falsariga, con Cento a inseguire e finale in crescendo per gli azzurri, sul calo fisiologico degli emiliani. Miglior marcatore Parks con 19, poi Monaldi 16.

