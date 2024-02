Virtus Bologna-Givova Scafati, Boniciolli vuole lo sgambetto

Sei vittorie negli ultimi otto turni di campionato e settimo posto in classifica: è questo il percorso virtuoso che ha dato consapevolezza ed aumentato l’autostima della Givova Scafati, che vuole confermare il buon momento di forma anche al cospetto di un avversario blasonato e quotato come la Virtus Segafredo Bologna, contro cui dovrà vedersela domenica 11 febbraio, alle 19, sul parquet della Segafredo Arena.

Lo scorso anno Scafati riuscì ad espugnare il rettangolo di gioco felsineo. Impresa che proverà a bissare nuovamente, seppur consapevole del gran valore dell’avversario, che all’andata si è imposto 75-81 a campi invertiti, nella gara d’esordio stagionale in campionato. Anche questa settimana non sono mancati piccoli acciacchi che hanno costretto il team gialloblù ad allenarsi a ranghi ridotti. In compenso, una buona notizia giunge dall’infermeria: il playmaker Strelnieks sembra essere sulla via del pieno recupero e potrebbe essere arruolato già in occasione di questa delicata sfida che precede la pausa per la disputa delle Final Eight di Coppa Italia e delle gare (contro Turchia ed Ungheria) di qualificazione agli Europei 2025 della Nazionale Italiana.

Matteo Boniciolli: «Nella classifica delle gare disputate negli ultimi due mesi, siamo secondi. Ma in un campionato difficile come questo, la continuità è importante. Ora ci attendono grandi sfide contro grandi squadre, a partire da quella con la Virtus Bologna, contro cui possiamo capire se siamo in grado di puntare ad un obiettivo più importante della salvezza. Incontreremo la squadra che gioca la migliore pallacanestro d’Europa insieme al Real Madrid e che la colloca ai vertici dell’Eurolega.

Andremo in trasferta a verificare quello che siamo noi, contenti di poter giocare contro una squadra che gioca una pallacanestro fantastica, guidata da un allenatore di primissima fascia a livello mondiale».