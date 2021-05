I Denver Nuggets riportano in parità per 1-1 la serie playoff Nba, contro i Portland Trail Blazer. La squadra di casa si è imposta in gara 2 per 128-109, grazie a una prova fenomenale di Nikola Jokic che mette a referto 38 punti. Parte bene la franchigia di casa al Pepsi Center, dopo il primo parziale Denver conduce 31-25, all'intervallo lungo il vantaggio della squadra del Colorado sale a 73-61. Nonostante i numeri di Lillard, autore di 32 dei suoi 42 punti nella prima parte del match, i Nuggets controllano la gara chiudendo avanti 101-87 la terza frazione per poi fissare il risultato su un perentorio +19 finale. L'appuntamento con gara 3 è a Portland giovedì.

Milwaukee Bucks-Miami Heat 132-98

Dopo una gara 1 in sordina, invece, i Milwaukee Bucks mettono il turbo travolgendo nella seconda sfida playoff 132-98 i Miami Heat portando la serie sul 2-0. A spingere sul parquet di Milwaukee la franchigia di casa i canestri di Giannis Antetokounmpo, 31 punti, e Bryn Forbes, 22. Per gli Heat il migliore a canestro è Dewayne Dedmon con 19 punti. I Bucks fanno capire fin da subito di essere in giornata chiudendo il primo parziale avanti 46-20, un gap pesante ulteriormente allargato all'intervallo lungo, 78-51, non si inverte il trend nel terzo parziale coi Bucks che scappano a +29 per poi chiudere a +34. Il 2-0 nella serie dei Bucks, nella sfida al meglio delle 7 gare, potrebbe permettere a Milwaukee la rivincita rispetto alla scorsa stagione quando furono gli Heat ad avere la meglio 4-1 nel secondo turno dei playoff. La gara 3 si giocherà giovedì a Miami.

