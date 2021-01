NBA, i Lakers mettono la sesta: Houston ko. OKC batte Brooklyn, super Leonard contro i Bulls

Nella notte NBA sesto successo nelle ultime sette partite per i Los Angeles Lakers, guidati dai 27 punti di Anthony Davis nella vittoria su Houston 102-120. E i giallo-viola non hanno avuto bisogno neanche di un super LeBron James (18 punti con 7 rimbalzi e 7 assist).

Oklahoma City a sorpresa vince in casa di Brooklyn nonostante i 36 punti di Kevin Durant. Il migliore in campo è Shai Gilgeous-Alexander, leader di OKC in questo inizio di stagione che chiude con 31 punti. Ma tra i Thunder vanno in cinque in doppia cifra. Golden State supera Toronto ma la miglior notizia per Steve Kerr è che sia arrivata nonostante il peggior Steph Curry della stagione (11 punti con 2/16 dal campo e 1/10 da tre).

Minnesota si prende la rivincita su San Antonio (senza Karl-Anthony Towns il trascinatore è D'Angelo Russell con 27 punti), vittorie in trasferta per Denver (114-89 sui Knicks con 22 punti e 10 rimbalzi di Jokic) e Utah (96-86 su Utah). I Clippers vincono 130-127 una gara tirata contro i Chicago Bulls, guidati dal 45 (con 10/16 dall'arco) di Zach LaVine. Il migliore per i losangelini è Kawhi Leonard con 35 punti, 21 dei quali solo nel terzo quarto. Rinviata Boston-Miami.

