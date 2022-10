Per la Gevi c'è l'ostacolo Pesaro, Buscaglia: «Sarà una partita dura»

Evoca ricordi dolorosi Jasmin Repesa, il coach della Carpegna Pesaro, oggi avversaria della Gevi Napoli (18,30, Eleven Sport). Il bosniaco era alla guida della Climamio Bologna che eliminò rocambolescamente alla quinta partita la Carpisa in semifinale playoff nel 2006. Quella squadra guidata da Piero Bucchi quell’anno vinse la Coppa Italia ma anche lo scudetto pareva davvero alla portata grazie a giocatori strepitosi a partire da Lynn Greer. Dopo la boccata d’ossigeno di sette giorni contro Reggio Emilia che ha cancellato lo zero in classifica, gli azzurri di Buscaglia (nella foto Johnson mostra il numero 3 dopo una tripla) ci riprovano oggi sul campo di un’altra delle squadre della sua stessa fascia che però a 4 punti in classifica. Occhio al play Davide Moretti e Abdur Rahkman, guardia Usa che nel 2018 perse la finale Ncaa con la maglia di Michigan contro Villanova segnando 23 punti e che aveva come compagni di squadra Jordan Poole e Duncan Robinson, oggi grandissimi tiratori in Nba. Tra i pesaresi c'è Totè, l'oggetto super misterioso dell'anno scorso, che non riusci a dare il benchè minimo apporto. E l'altro ex è Simone Zanotti, a Pesaro fino alla passata stagione. Andiamo ad affrontare una sfida impegnativa contro una squadra solida. Ci aspetta una gara dura ma ci servirà per crescere come squadra. Vogliamo mostrare la nostra identità anche in trasferta".