Scafati, domani sera sarà già gara-2: «Ci aspettiamo una Cantù aggressiva»

Si riparte da zero. Scafati sa che il successo conquistato in gara uno deve essere messo da parte, perché il rischio è proprio quello. In gara-due servirà la stesa cattivera gonistica e la dtessa intensità contro l’Acqua San Bernardo Cantù. Appuntamento domani sera, 20,45, al PalaMangano. Probabilissimo un nuovo tutto esaurito. Le ottime percentuali al tiro di gara uno a cui hanno fatto da contraltare 79 punti subiti, al di là del risultato finale e dell’andamento di gara uno, devono comunque suonare come un campanello d’allarme per disputare una gara ancora più accorta ed intensa, anche perché stavolta l’avversario in campo darà il massimo per riscattare lo scivolone in cui è incappato. La giornata storta di Stefanelli e Allen sono l’emblema di come in gara uno le cose alla formazione allenata da coach Sodini non siano andate proprio nel verso voluto.

L’assistente allenatore Francesco Nanni: «Siamo contenti di quanto abbiamo fatto in gara uno, ma dobbiamo metterci tutto alle spalle, analizzare quello che è successo in campo indipendentemente dal punteggio, migliorando le cose che non hanno funzionato sia in attacco che in difesa, consapevoli che anche gli avversari miglioreranno tante cose. Rispettiamo Cantù e siamo sicuri che scenderanno in campo in gara due con il sangue agli occhi per disputare una gara di grande livello, in linea con il valore della squadra. Ci aspettiamo una battaglia, che vogliamo

affrontare con il sostegno dei nostri tifosi, che ci sono stati così vicini in gara uno. Cercheremo di fare del nostro meglio, con l’obiettivo di rimettere in campo la stessa intensità ed energia di gara uno".

Il centro Quirino De Laurentiis: «Cantù ci ha studiato molto in questa gara uno e sono sicuro che nel prossimo match commetteranno molti meno errori e saranno aggressivi sin dalla palla a due. Hanno capito come attacchiamo e come difendiamo, per cui mi aspetto una Cantù molto più aggressiva e compatta. Ma tutto passerà per le nostre mani, perché se sciorineremo una prestazione fatta di intensità ed energia come in gara uno, abbiamo buone probabilità di andare avanti. Dovremo stringere di più in difesa e subire molto meno dei 79 punti di gara uno, che in casa nostra sono un po’ tanti".