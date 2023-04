Scafati a Varese per il blitz-salvezza, De Laurentiis: "Siamo in gran forma"

Arriva un’altra trasferta in chiave salvezza per la Givova Scafati, che affronta alla Enerxenia Arena domenica alle 17,30, i padroni di casa della Openjobmetis Varese. Match duro, perchè i varesini, dopo la riduzione della penalizzazione, con una vittoria sarebbero virtualmente salvi. Scafati dal canto suo con un blitz chiuderebbe con una giornata di anticipo, il discorso salvezza. Coach Stefano Sacripanti potrà disporre dell’organico al completo e spera di confermare il buon momento di forma fatto di quattro successi negli ultimi sei turni.

I biancorossi, allenati da coach Matt Brase al di là della penalizzazione inflitta, sul campo hanno disputato finora un campionato sopra le righe, fatto di una pallacanestro divertente, veloce ed efficace. Il team del presidente Vittorelli ha trovato punti e consensi grazie alle prestazioni del playmaker Ross (17 punti e 7,2 assist di media), della guardia Brown (16,7 punti e 3 assist di media), dell’ala Johnson (15,3 punti e 5,2 rimbalzi di media), del compagno di reparto Woldetensae (9,4 punti di media), del centro Owens (9,5 punti e 7,1 rimbalzi di media), dell’altro lungo Caruso (9 punti di media), del playmaker Nicolao e dell’ala Ferrero, oltre ai giovani Virginio e Librizzi.

Quirino De Laurentiis alla vigilia dice: "Veniamo da partite importanti, giocate molto bene. Stiamo attraversando un buon momento di forma. Dopo le due vittorie esterne a Pesaro e a Verona e dopo la buona prova casalinga contro Bologna, affrontiamo ora una squadra molto forte come Varese, che ha fin qui disputato un campionato incredibile, al di là della penalizzazione inflitta. É una squadra giovane, atletica, che corre molto, fa delle penetrazioni il suo punto di forza e che proverà senza dubbio a tenere alta l’intensità del gioco. Dal canto nostro, invece, dovremo abbassare i ritmi, giocare a metà campo e limitare i loro contropiedi. Mi aspetto una bella partita. Non siamo quelli della gara di andata e siamo consapevoli di dover fare tutto l’opposto rispetto a quando abbiamo invece fatto in quella occasione, tenendoli sotto gli 80 punti se vogliamo provare a strappare la vittoria".