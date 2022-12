Benevento-Cittadella, arbitra Abisso: ultimo precedente la vittoria contro la Juventus

Sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo a dirigere, domenica al Vigorito, Benevento-Cittadella. Il fischietto siciliano arbitrerà per la quattordicesima volta i giallorossi. La prima risale alla stagione 2012/13 di Lega Pro, quando Abisso diresse un Benevento-Gubbio, finito con la vittoria per 2-1 dei sanniti.

Due direzioni nella stagione seguente: Benevento-Perugia 1-1 e Benevento-L’Aquila 0-1. In B l’arbitro palermitano ha diretto cinque volte la strega, tutte nella stagione 2016/17. La prima direzione fu l’esordio in B, Benevento-Spal finì 2-0 con reti di Ciciretti e Puscas.

C’è anche un Benevento-Cittadella nei precedenti, terminato con la rete decisiva di Ceravolo. Nella stessa stagione ci sono anche un Verona-Benevento 2-2, il derby vinto (2-1) dai giallorossi contro l’Avellino e la semifinale di ritorno playoff a Perugia, finita 1-1 con reti di Puscas e Nicastro, che vide la strega accedere in finale. Cinque le partite arbitrate in massima serie invece da Abisso. Nell’annata 2017/18 il Torino espugnò il Vigorito con la rete di Iago Falque, altro ko per i giallorossi a Torino contro la Juventus (2-1) e contro il Genoa in trasferta (1-0). Nella stagione 2020/21 due i match arbitrati: Napoli-Benevento 2-0, con gol di Mertens e Politano e Juventus-Benevento 0-1, con rete di Gaich. Abisso ha diretto in sei occasioni il Cittadella, con un bilancio di due vittorie per i veneti, un pareggio e tre ko. Al Vigorito gli assistenti saranno Matteo Passeri di Gubbio e Alessandro Costanzo di Orvieto; quarto uomo Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. Al Var on site ci saranno Luigi Nasca di Bari e Francesco Cosso di Reggio Calabria.