Benevento-Reggina 1-1: Ciano riprende gli amaranto dell'ex Inzaghi

La prima di Agostinelli finisce con un punto per il Benevento. I giallorossi rimontano la Reggina con Ciano, restano ultimi ma guadagnano un punto sul Perugia, ko a Genova.

Per la sua prima in panchina Agostinelli si affida a Glik in difesa, Acampora rientra dalla squalifica e gioca dal 1’. In avanti fuori Pettinari e chance per Simy. Al 6’ la prima palla gol è per Foulon che col sinistro la mette a lato in area. Al 7’ Paleari esce su una palla alta, scontrandosi con l’ex Di Chiara. Il portiere giallorosso resta per qualche minuto a terra per un problema alla spalla, ma riesce a restare in campo. Ha la peggio Di Chiara che lascia il campo al posto di Liotti. Al 12’ bella imbucata di Carfora per Foulon che arriva sul fondo e crossa arretrato, Tello a rimorchio cicca la conclusione. Al 25’ Reggina in vantaggio. Gli amaranto partono in contropiede, Liotti crossa e trova sul secondo palo Pierozzi che col piatto destro fa centro. Al 36’ ancora Foulon calcia alto da buonissima posizione. Un minuto dopo lo stesso fa Liotti. Dopo tre minuti di recupero, squadre al riposo.

Ad inizio ripresa Agostinelli richiama Paleari, evidentemente non al meglio dopo lo scontro del primo tempo, Tello e Simy per inserire Manfredini, Ciano e Pettinari. L’ex Frosinone si presenta subito con un gran mancino che quasi si insacca sotto la traversa. Al 5’ retropassaggio sciagurato di Pierozzi che lancia Pettinari verso la porta, il 9 giallorosso però non arriva a calciare. Al 13’ ci prova l’ex Ternana di testa su cross di Improta, palla alta. Al 16’ ci prova Hernani su punizione, Manfredini ci mette i pugni. Al 22’ Pettinari prolunga un cross di Veseli, Carfora è però in ritardo sul secondo palo. Al 24’ Gori calcia al volo dalla distanza, palla che lambisce il palo. Il Benevento prova ad attaccare ma in maniera totalmente confusionaria. Al 33’ fuori Improta e dentro Farias.

Ci prova al 35’ Acampora da fuori, Colombi blocca non senza patemi. Poco dopo girata di Tosca su corner, palla però svirgolata dal rumeno. Schiattarella si fa male e lascia il campo a Viviani. Al 39’ arriva il pari: Foulon, lanciato da Tosca in fascia, crossa basso e arriva Ciano che col mancino batte Colombi. Posizione di partenza del belga dubbia ma gol convalidato dopo un breve check al Var. Nonostante i sette minuti di recupero, i giallorossi non riescono a segnare il gol vittoria.