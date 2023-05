Cittadella-Benevento 3-1, per la C manca solo l'aritmetica

Il Benevento va ko a Cittadella e resta in B ancora solo per l’aritmetica. I giallorossi perdono 3-1 in Veneto, al Brescia basterà fare un punto domani a Parma per relegare i sanniti a meno sette dai playout con due partite da giocare.

Agostinelli se la gioca a viso aperto con in attacco Ciano, Farias e Pettinari. Conferma per Improta mezzala, in difesa Leverbe sostituisce Glik e Veseli gioca terzino destro. Al 2’ Cittadella colpo di testa di Magrassi da distanza ravvicinata, blocca in due tempi Manfredini. Al 6’ ci prova anche Crociata da fuori, blocca ancora il portiere giallorosso. Il Benevento si scuote con un paio di conclusioni di Acampora che però non trovano lo specchio della porta. Al 14’ cross di Ambrosino, palla che attraversa tutta l’area, arriva Crociata a calciare sul secondo palo, blocca ancora Manfredini. Poco dopo Antonucci prova una rovesciata su corner, palla alta. Al 18’ i sanniti passano: corner di Ciano, prolunga di testa Veseli, Pettinari insacca in spaccata sul secondo palo. Al 25’ ci prova su punizione Crociata, attento Manfredini. Al 28’ il Cittadella pareggia: cross sul secondo palo, Manfredini esce su Salvi che rimette in mezzo per Vita che insacca a porta vuota. Sul finire di tempo Farias spreca un contropiede, ciccando la conclusione col sinistro. E’ 1-1 a fine prima frazione.

Partono forte i padroni di casa: Salvi ci prova dalla lunghissima distanza, Manfredini deve sfoderare una gran parata. Risponde il Benevento: Ciano cambia gioco per Farias che va sul destro e calcia a giro, palla che finisce fuori non lontano dal palo. Al 52’ Pettinari riceve palla in area in buonissima posizione, finta e sterzata, ma il tiro centra in pieno Pavan. Ci prova Ambrosino su piazzato, Manfredini c’è in tuffo. Il numero 70 dei veneti ci riprova al 56’, respinge ancora il portiere sannita. Sul ribaltamento Ciano innesca Improta che però chiude troppo la conclusione col sinistro. Al 59’ Ambrosino calcia da prima della sua metà campo, vedendo Manfredini fuori dai pali, palla che sorvola di pochissimo la traversa. Agostinelli richiama Pettinari e inserisce Carfora. Dentro anche Letizia e Tello, fuori Foulon e Improta. Al 75’ ci prova ancora Farias da fuori, palla a lato. All’83’ il Cittadella segna il 2-1: Maistrello anticipa Leverbe su corner battuto corto e insacca. Reagisce il Benevento, Letizia crossa basso in area, presa di Kastrati. All’89’ i padroni di casa chiudono il match con il gol di Carriero. Cala il sipario, il Benevento è con un piede e mezzo in C.