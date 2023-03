Pisa-Benevento 2-0: per i sanniti continua l'incubo retrocessione

Arriva ad un mese il digiuno di vittorie del Benevento. I giallorossi vanno ko all’Arena Garibaldi e ora sarebbero retrocessi in C, in quanto terzultimi e sorpassati dal Cosenza corsaro a Frosinone.

Al posto dello squalificato Tello torna Farias dal primo minuto dopo tre mesi. In difesa c’è Pastina al posto di Letizia non al meglio. In panchina ci sono Dagoberto Carbone e Andrea Gennari, Stellone osserva la squadra dalla tribuna, vista la squalifica. Primo brivido al 2’, Moreo gira col destro in area, palla alta. Match alquanto spezzettato nei primi 20’, molti falli da una parte e dall’altra. Il Benevento prova a sfruttare i centimetri di Simy, giocando palla lunga ma non crea pericoli. Al 35’ però il Pisa passa alla prima vera palla gol: cross forte di Touré, Moreo anticipa Leverbe e batte di testa Paleari. Al riposo nerazzurri avanti.

Ad inizio ripresa dentro nei sanniti Letizia e Pettinari per Pastina e Karic. Al 51’ ci prova Esteves da fuori, respinta difettosa di Paleari. Al 58’ Foulon pericoloso con un tiro cross. Al 64’ altro doppio cambio per il Benevento: fuori Simy e Farias, dentro La Gumina e Carfora. Al 67’ bella sponda in area di Torregrossa, destro forte di Tramoni, Paleari c’è. Al 73’ gran sinistro di Beruatto, la tocca col tacco Torregrossa in traiettoria, palla di poco a lato. Al 78’ la squadra toscana chiude la partita: imbucata di Torregrossa per Tramoni che trafigge Paleari. All’81’ Benevento pericoloso su punizione, ma la torre di Improta è facile per Nicolas. Nel finale arriva il secondo giallo per Leverbe. Notte fonda per il Benevento.