Ternana-Benevento 2-2: cuore, lotta e doppia rimonta con Acampora e Tello

Il Benevento torna a fare punti. I giallorossi vanno due volte sotto a Terni, ma reagiscono ed agguantano il pari anche con un pizzico di fortuna. Ora la squadra di Stellone vede la salvezza diretta a due punti, in virtù del ko del Perugia contro il Sudtirol.

L’undici schierato è quello annunciato da Stellone in conferenza. Il modulo è un 3-4-2-1, Letizia gioca braccetto di difesa, fasce presidiate da Improta e Foulon. Tello e Karic giocano a sostegno di La Gumina.

Al 7’ gol della Ternana: punizione di Palumbo, Mantovani stacca e anticipa l’uscita di Paleari.

Il Benevento si scuote e al 20’ riequilibra il match: Acampora penetra centralmente e fa partire un gran sinistro che batte Iannarilli.

Al 24’ clamorosa mischia nell’area del Benevento, Paleari mura Partipilo, Tello e Leverbe salvano due volte sulla linea, Mantovani calcia a botta sicuro, Karic respinge forse con un braccio. Check al Var ma tutto regolare.

Al 32’ però la Ternana ripassa: punizione in area, torre di Partipilo, Paleari non esce e Coulibaly insacca tutto solo di testa sul secondo palo.

Al 43’ Improta scippa palla a Palumbo e arriva al tiro, la conclusione di punta è però centrale e non crea problemi a Iannarilli. Al 47’ arriva il pareggio sannita: corner di Acampora e stacco vincente di Tello. Squadre a riposo sul 2-2.

Inizio di ripresa equilibrato. Al 13’ Karic scappa verso la porta ma invece di calciare prova a servire l’accorrente Tello ma c’è il rientro della difesa di casa. Un minuto dopo ancora Karic ha la palla del vantaggio, ma calcia alto col destro all’interno dell’area. Al 17’ Stellone richiama Viviani per inserire Schiattarella.

Al 22’ Ternana ad un passo dal 3-2, Martella centra il palo col sinistro da pochissimi metri. Al 31’ altro legno per i rossoverdi, Letizia devia un corner, Paleari battuto ma salvato dal palo. Al 32’ entra Simy al posto di La Gumina. Al 37’ Schiattarella trova il 3-2 con una conclusione in area, ma la rete viene annullata per un fuorigioco di Tello che era in traiettoria.

Al 91’ la Ternana va ancora ad un passo dal 3-2, Diakité stacca su corner, palla che sbatte sulla traversa. Al 96’ arriva il triplice fischio, punto d’oro per i giallorossi.