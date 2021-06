Carlo Ancelotti lascia l'Everton e torna al Real Madrid. È stato, infatti, raggiunto l’accordo su base triennale tra il tecnico emiliano e la dirigenza spagnola, che ha deciso di puntare sull’usato sicuro per il post Zidane. Già al Real dal 2013 al 2015, e vincitore della Decima, l’ex Milan e Juve non ha saputo resistere alla chiamata del presidente Perez. L’intesa è stata ufficializzata dal club iberico. Addio quindi a Conte, ritenuto dalle merengues troppo esigente sul mercato. E all’altro candidato, Mauricio Pochettino, bloccato ancora dal presidente del Psg Al-Khelaifi.

Poi il tweet del tecnico di Reggiolo, che ringrazia l'Everton e giustifica le motivazioni dell'addio: «Vorre ringrazia l'Everton, i miei calciatori e i tifosi per avermi dato l'opportunità di guidare questa fantastica e storica squadra. Ho deciso di lasciare appena mi è stata offerta una nuova sfida da parte di un club che è sempre stato nel mio cuore, il Real Madrid».

I would like to thank Everton FC, my players and the supporters for giving me the opportunity to manage this fantastic and historical club. I decided to leave as I have a new challenge with a team that was always in my heart, Real Madrid. pic.twitter.com/SDV8T7qMDR

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 1, 2021