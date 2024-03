Bufera su Carlo Ancelotti. La Procura di Madrid ha infatti chiesto 4 anni e 9 mesi di carcere per l'allenatore emiliano, su di lui pende la pesante accusa di evasione fiscale: circa un milione non versato sui guadagni dei diritti di immagini negli anni 2014-2015. Almeno in serata la buona notizia del passaggio del turno, sia pure un po' a fatica: 1-1 al Bernabeu del Real con il Lipsia con le reti di Vinicius e Orban. Nell'altro ottavo, tutto facile per il Manchester City che vince 3-1 anche al ritorno con il Copenaghen.

La notizia ricorda la querelle giudiziaria tra Diego Maradona e il fisco italiano. Secondo l'accusa, nel firmare il contratto che lo legava al Real, il tecnico avrebbe dovuto dichiarare anche i proventi derivanti dalla cessione dei diritti d'immagine al club. Particolare non da poco: negli anni incriminati ha sempre indicato come residenza la sua casa di Madrid, evidenziando quindi come la Spagna fosse il suo centro di interessi economici.

L'accusa grave della Procura si fonda sul principio che Carletto «per evitare la tassazione abbia fatto ricorso a una rete complessa e imprecisata di trust e società per canalizzare tutti i diritti d'immagine. Avrebbe cioè simulato la cessione dei diritti a vari enti domiciliati fuori dalla Spagna si legge nel capo d'accusa per occultare il reale beneficiario dei proventi in modo da non pagare tasse ingenti sulle somme ricevute nel nostro Paese». Non solo, scavando tra i vari contratti è venuto fuori che Ancelotti avrebbe firmato un contratto privato per cedere i suoi diritti allaa un prezzo di 25 milioni ma immediatamente dopo la stessa società lo avrebbe nominato come suo rappresentante, concedendogli massimi poteri proprio in tema di diritti d'immagine. La Procura spagnola ha precisato che nelle sue dichiarazioni, il tecnico del Real ha dichiarato solo la retribuzione percepita dal club, omettendo tutte le entrate corrispondenti allo sfruttamento dei diritti d'immagine: in due anni si è arrivati a un saldo negativo pari a circa 569mila euro (regolarmente pagati) mentre invece sui redditi derivanti dalla cessione dei diritti d'immagine (circa 4 milioni e 200mila euro) non è stata pagata alcuna imposta a fronte del milione richiesto dal fisco. Nell'andata degli ottavi di Europa League, buon pareggio dell'Atalanta in casa dello Sporting Lisbona: 1-1 . Oggi tocca alle altre italiane: la Roma ospita il Brighton di De Zerbi, a San Siro il Milan affronta lo Slavia Praga. In Conference la Fiorentina rende visita al Maccabi Haifa.