Benevento, Stellone si dimette: «Non ho la testa giusta per proseguire»

Per la terza volta in questa stagione calcistica 'salta' il tecnico del Benevento. Infatti Roberto Stellone si è dimesso al termine della partita persa oggi in casa contro la Spal. L'ex attaccante del Napoli era subentrato all'inizio di febbraio a Fabio Cannavaro, che a sua volta, il 22 settembre dell'anno scorso, aveva preso il posto dell'esonerato Fabio Caserta.

«Abbiamo fallito l'appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo - le parole di Stellone nel dopopartita di oggi -. Ero venuto con tanto entusiasmo in una piazza importante, ringrazio e chiedo scusa al presidente e ai tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non andava. Non ho la testa giusta per proseguire, non serve parlare di altro».

«Sono mortificato - ha detto ancora Stellone oggi in conferenza stampa a Ferrara -, perché non sono riuscito a dare quello che volevo. Come staff non siamo riusciti a migliorare la squadra. Spero che questo possa dare una scossa». Nelle prossime ore il presidente Oreste Vigorito sceglierà il profilo che guiderà la Strega nel finale di stagione di Serie B cercando di riavvicinare una salvezza che assume contorni decisamente complicati. In città viene dato come molto probabile il ritorno di Fabio Caserta, primo allenatore dei giallorossi in questa stagione. Caserta, che è ancora sotto contratto, dovrebbe arrivare a Benevento domani mattina.