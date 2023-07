Calciomercato, l'Inter Miami annuncia la data di presentazione di Messi

Ufficializzata la data di presentazione di Lionel Messi all'Inter Maiami. Il campione argentino, sette volte pallone d'oro, entrerà per la prima volta nello stadio del club americano il 16 Luglio.

Un evento mondiale che gli appassionati americani di calcio aspettano con ansia, infatti abbiamo visto che, nel corso degli ultimi anni, molti calciatori importanti siano approdati in MLS ma mai nessuno del calibro dell'argentino. La speranza oltreoceano, infatti, è quella che questo acquisto faccia crescere ancora di più l'appeal internazionale del campionato made in Usa.

La presentazione, di conseguenza, è una delle operazioni di marketing più importanti nella storia della MLS. Si sta delineando come un vero e proprio spettacolo in stile americano, con il club che ha anche dato un nome all'evento: «The Unveil» ovvero «La Presentazione».