Ufficiale: Leroy Sanè è del Bayern Monaco. Colpaccio del club tedesco, che si è assicurato le prestazioni dell'esterno classe 1996 prelevato dal Manchester City. La trattativa è stata chiusa sulla base di 49milioni di euro più altri 11 di eventuali bonus. Il calciatore guadagnerà 17milioni all'anno ed ha firmato fino al 2025. Sanè è stato vicino al Bayern già alla fine della passata stagione, ma l'infortunio al ginocchio fece saltare la trattativa. Un anno dopo è tutto fatto. "Il nostro obiettivo è quello di riunione i migliori giocatori tedeschi nel Bayern - ha commentato Rumenigge - è questo ingaggio sottolinea la nostra decisione". Il 24enne comincerà già dalla prossima settimana ad allenarsi agli ordini di Flick, ma non potrà essere ovviamente schierato per la Champions ad agosto. In ogni caso il Bayern alza ulteriormente l'asticella prendendo un giocatore di talento assoluto. "Voglio vincere il maggior numero di trofei - ha commentato invece Sanè - e la priorità è sicuramente la Champions League. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e allenarmi con i miei nuovi compagni". Ultimo aggiornamento: 13:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA