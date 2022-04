Il Manchester City sembra aver fatto un grande passo avanti nella trattativa per Haaland. Secondo quanto riportano gli inglesi del "Daily Mail", il club di Guardiola avrebbe raggiunto la richiesta dello staff dell'attaccante sul suo salario. Ovvero 500 mila sterline a settimana. Con questa cifra il norvegese diventerebbe il giocatore più pagato della Premier League, un'offerta estremamente allettante che dovrebbe far pendere la bilancia a favore del City rispetto alle sirene di Real Madrid e Paris Saint-Germain. Non "resta" che pagare la clausola da 75 milioni di euro fissata da Borussia Dortmund pe il norvegese. Haaland è il primo nella lista di Pep Guardiola dopo che il tecnico non è riuscito a raggiungere Harry Kane del Tottenham.