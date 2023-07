Calciomercato Milan, Pulisic rifiuta il Lione: vuole il Milan

L'esterno americano del Chelsea, Christian Pulisic, avrebbe rifiutato l'offerta ricevuta dal Lione. I francesi, infatti, erano arrivati ad un accordo con il club londinese con un'offerta pari ai 25 milioni di euro. L'ex Dortmund però ha le idee chiare: vuole il Milan.

La trattativa tra Blues e Milan, però, è ancora in alto mare. I rossoneri hanno offerto una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ben 10 milioni in meno rispetto all'offerta del Lione, che ovviamente non ha soddisfatto le richieste del Chelsea. Il «Diavolo» dovrà sicuramente alzare la sua offerta per sbloccare la situazione, intanto proseguono i contatti con Pulisic per spingere il club inglese ad abbassare il prezzo del cartellino.